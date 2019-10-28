Летающая иномарка: момент резонансного ДТП попал на видео

Ночью в Дальнегорске произошло необычное ДТП: Тойота Лэнд Крузер налетел на ограждение и повис на нем, сообщает DEITA.RU.

В городском паблике Дальнегорска опубликовали пост с ночным ДТП. На видео хорошо заметно, как автомобиль на огромной скорости выруливает из-за поворота. Его резко разворачивает, из-за чего авто налетает бампером на уличное ограждение, и в итоге полностью «повисает» на нем.

Комментаторы паблика иронично отнеслись к происшествию.

«Расплескалась синева», «Почему в нашем городе столько проблемных людей», «Забор жалко, ведь он ни в чем не виноват», - пишут пользователи.

К слову, в паблике отмечают, что леера совсем не пострадали и «стоят как новенькие» после тарана Лэнд Крузера.

О состоянии водителя или пассажиров ничего не сообщается.

Отметим, что в Приморье нередки случаи «пьяных» аварий. Так, по информации от сентября 2019 года, за 9 месяцев в крае произошла 461 авария с участием пьяных водителей. В них погибло 48 человек, еще 316 получили травмы различной степени тяжести. В этих ДТП было повреждено почти 800 авто.

Краевая ГИБДД отмечает, что наибольшее количество аварий происходит в выходные дни, с восьми до одиннадцати вечера.





Александра Маслова