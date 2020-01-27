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6 Декабрь 2019, 18:15

Летевший из Хабаровска самолет «заминирован» в воздухе

самолет

Вылетевший из Хабаровска в Москву самолет из-за ЧП возвращается в аэропорт, сообщает DEITA.RU.

Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Хабаровск-Москва возвращается в аэропорт из-за анонимной угрозы.

По имеющейся информации, поступил сигнал о заминировании авиаборта. На рту находится 261 пассажир. Сигнал поступил, когда лайнер находился на высоте 10 километров и летел над Зейском водохранилищем.

DEITA.RU следит за развитием событии. Сейчас самолет продолжает снижение.

Обновление: Самолет только что приземлился. Пострадавших нет. Сейчас полиция выясняет, кто мог сообщить о бомбе на борту.

Василий Кучин

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