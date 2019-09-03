3 Сентябрь 2019, 14:45
Летевший в Турцию самолёт экстренно сел в России
На лайнере находились более 220 человек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
В Краснодаре совершил экстренную посадку самолёт, который летел из Челябинска в турецкую Анталью. Причиной приземления стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
Борт, который принадлежит авиакомпании Red Wings, приземлился в краснодарском аэропорту "Пашковский" в 02:25 по московскому времени.
После того, как почувствовавшего себя плохо человека передали врачам, остальные пассажиры вышли на посадку. В 03:33 самолет вылетел в пункт назначения.
Дмитрий Шевченко
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