На лайнере находились более 220 человек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В Краснодаре совершил экстренную посадку самолёт, который летел из Челябинска в турецкую Анталью. Причиной приземления стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Борт, который принадлежит авиакомпании Red Wings, приземлился в краснодарском аэропорту "Пашковский" в 02:25 по московскому времени.

После того, как почувствовавшего себя плохо человека передали врачам, остальные пассажиры вышли на посадку. В 03:33 самолет вылетел в пункт назначения.

Дмитрий Шевченко