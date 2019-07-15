В пятницу, 12 июля, в Артеме перед Дворцом культуры угольщиков прошли «Летние вечера в парке 50+», сообщает DEITA.RU. Танцевальный вечер посетило около 250 человек.

Как рассказала аналитик первой категории Артемовского филиала КГАУСО «ПЦСОН» Татьяна Данченко, в Артеме уже прошло два вечера 50+, и с каждым разом количество участников увеличивается.

«Если в пятницу, 5 июля, акцию постели порядка 150 человек, то в следующую пятницу на танцы пришло уже порядка 250 человек. Нам отрадно принимать участие в этом мероприятии цель, которого совпадает с нашей миссией – улучшение качества жизни людей. Уверена, что ничто так не поднимает настроение и не улучшает жизненный тонус, как хороший танец. Даже ученые утверждают, что танцы для пожилых людей являются не только развлечением, но и терапией, которая положительно влияет на самочувствие, а вальс признан лучшим средством от депрессии», – отметила аналитик первой категории.

Отметим, что летние вечера 50+ будут проходить каждую пятницу в течение всего июля и августа, невзирая на любую погоду. Все желающие могут принять в них участие, придя на танцевальную площадку. Традиционно ведущими вечера выступают работники Дворца культуры угольщиков и методического центра культуры.

Помимо танцев в программе вечеров духовой оркестр, конкурсы, викторины, различные мастер-классы и танцы.

Иван Крышан

