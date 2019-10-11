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19 Август 2019, 19:45

«Летом катастрофа» — проблему жилого дома решит только глава города

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Жители 78-го дома по улице Сибирцева в приморском городе Лучегорске задыхаются от нечистот, которые скопились в подвале, сообщает DEITA.RU. Собственники, которые уже не знаю, что делать со своей проблемой, опубликовали шокирующие фотографии в паблике vseobovsem_lesozavodsk.

По словам жильцов, в доме забиты канализационные колодцы, подвал полон нечистот. Запах в квартирах первого этажа стоит соответствующий. «Управляющая компания, обслуживающая наш дом, куда жильцы неоднократно обращались с вопросом решения этой проблемы, сказала, что за стоки отвечают не они, а отдел ЖКХ администрации Лучегорского городского округа. В отделе ЖКХ сказали, что проблема, возможно, может быть решена только после письменного обращения к главе ЛГО. Получается, что никто не несёт ответственность за содержание коммуникаций? Неужели и, правда, проблемы стоков должен решать глава города?» — возмущаются люди.

Жители Лучегорска отмечают, что с подобной проблемой сталкиваются не только жильцы 78-го дома по улице Сибирцева, но и других районов. «У нас на Мира такая же история. Каждый день с очистных такая вонища стоит — дышать не чем. Летом вообще катастрофа, даже окна не откроешь. Боремся уже с проблемой долго — результат нулевой. А если еще два дома подключат, то, наверное, нечистоты побегут ручьем...» — пишут люди.

Екатерина Брязгунова

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