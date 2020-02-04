Летящих из Владивостока на Камчатку будут проверять на коронавирус

Глава Камчатки Владимир Илюхин распорядился проверять всех граждан, летящих из Владивостока на территорию Камчатки, на коронавирус, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили на сайте краевого Правительства, такое решение глава региона принял в рамках первого заседания штаба по предупреждению завоза инфекции на территории края, которое прошло 4 февраля.

Помимо стандартных мер профилактики и защиты от заболевания, озвученных на заседании, глава региона распорядился ввести дополнительные меры контроля на воздушных воротах Камчатки.

Так, теперь граждане, которые летят из Владивостока и столицы Хабаровского края в регион, будут проходить особый контроль на коронавирусную инфекцию, которая является новой формой пневмонии. Ранее такие меры были приняты только в адрес тех пассажиров, что прилетали из других стран.

Напомним, сегодня коронавирус зафиксирован у порядка 20,5 тысячи жителей. По последним сводкам, от него погибло более 400 человек.