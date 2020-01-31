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«Левада-центр»: большинство россиян одобряет Мишустина
Также социологи узнали, как россияне в начале года стали
относиться к президенту, сообщает DEITA.RU.
Социологи «Левада-центра» провели масштабный опрос россиян. Людей спрашивали об их отношении к двум российским политическим деятелям: президенту Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину.
Как пишет РИА «ФАН», деятельность Путина одобряет 68% граждан России. Этот показатель остался без изменений с прошлого года.
37% опрошенных недовольны первыми действиями Михаила Мишустина на посту премьер-министра. Однако большинство, 48%, все же его деятельность одобряют.
Елена Миронова
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