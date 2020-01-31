«Левада-центр»: большинство россиян одобряет Мишустина

Также социологи узнали, как россияне в начале года стали относиться к президенту, сообщает DEITA.RU.



Социологи «Левада-центра» провели масштабный опрос россиян. Людей спрашивали об их отношении к двум российским политическим деятелям: президенту Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину.

Как пишет РИА «ФАН», деятельность Путина одобряет 68% граждан России. Этот показатель остался без изменений с прошлого года.

37% опрошенных недовольны первыми действиями Михаила Мишустина на посту премьер-министра. Однако большинство, 48%, все же его деятельность одобряют.

Елена Миронова