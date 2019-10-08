«Лежачие полицейские» в России поумнеют

Участники Национальной технологической инициативы хотят внедрить на дорогах России особые «лежачие полицейские», оснащенные простейшим искусственным интеллектом, сообщает DEITA.RU.

По словам разработчиков из компании «Автонет», в искусственные дорожные барьеры оснастят фото- и видеорегистраторами, фиксирующими скорость передвижения авто. Если водитель проедет по дороге с нарушения ПДД, то «лежачий полицейский» автоматически поднимется из-под земли, не позволив нарушителю продолжить путь. Прилежному же автолюбителю за соблюдение скоростного режима не придется даже сбрасывать скорость - устройство останется под асфальтом.

Также устройства могут быть внедрены специальные чипы для считывания информации о каждом конкретном автомобиле, чтобы в теории существенно упростит работу полиции, как в плане поиска угнанных машин, так и в рамках статического учета «постоянных» нарушителей ПДД.

В компании отметили, при положительной оценке устройств после испытаний, умные «лежачие полицейские» будут внедрены в несколько пилотных регионов в две тысячи двадцать первом году. Правительство может выделить на инновационную модернизацию дорожной инфраструктуры около восьми миллионов рублей.

«Умные «лежачие полицейские» будут полезны и самим автомобилистам т.к. при езде по правилам дорожного движения продлят жизнь подвеске авто на сорок процентов как минимум, а также сократят уровень потребления топлива из-за отсутствия надобности постоянно притормаживать перед неровностью», - рассказали разработчики.

Екатерина Цой