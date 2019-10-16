Льготная ипотека достанется не всем: власти переиграли условия

На сайте министерства в прочих документах обнаружено большое расхождение с публичными заявлениями о льготной ипотеке для Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.



С начала сентября россияне, по крайней мере дальневосточники, с нетерпением ждут начала реализации «путинской» льготной ипотеки. Той самой, которую президент анонсировал 5 сентября на ВЭФ во Владивостоке.

Только вот с каждым днем эта суперльготная ипотека, которую сможет позволить себе «каждая молодая семья на Дальнем Востоке» (так власти и обещали в своих пресс-релизах и интервью), обрастает новыми правилами, о которых изначально никто не предупреждал.

Давайте вспомним, как нам в сентябре эту дальневосточную ипотеку анонсировали? 2% годовых, ставка расти не будет, до 4 млн рублей (сейчас сумму уже подняли до 6 млн), на 20 лет. Еще одно условие – без первоначального взноса. О нем не сказал Путин в своей речи на ВЭФ, это отдельно подчеркнул его полпред в ДФО Юрий Трутнев в интервью «Российской газете». Вот цитата:

«Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под два процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку», – говорил в сентябре Трутнев.

После ВЭФ и госсовета, на котором ипотеку обсуждали, министерства и правительство выпускали пресс-релизы с информацией об условиях ипотеки. Нигде и слова об «отягчающих» условиях не говорилось. А уже в октябре на сайте Минвостокразвития появилась информация о доп условиях – первоначальный взнос для молодых семей и залог для «гектарщиков».

Примечательно, что информация не прошла в разделе новостей, а появилась внизу сайте в разделе «Карточки». Среди прочей информации там, как будто между делом, затесались фразы о взносе и залоге. А это уже не такая уж и доступная ипотека: где молодая семья (а если еще и с ребенком) возьмет средства на первоеачпльный взнос?

Отметим, ранее общественность была возмущена тем, что власти Приморья придумали свои правила для дальневосточной ипотеки. Представитель Корпорации развития жилищного строительства (которая и будет отвечать за выдачу ипотек в регионе) заявила: первоначальному взносу в размере минимум 15% от стоимости жилья. Если взять среднюю цену в 5 млн рублей для Владивостока – получается 750 тысяч рублей.

Еще одно условие для Приморья, о котором пока молчит Минвостокразвития – правило для молодых семей. Оказывается, важно стоять в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. А это, по свидетельству многих россиян, пытавшихся оформить документы, практически нереально: люди жалуются на огромные очереди, которые приходится занимать с ночи и на то, что даже при наличии 6 человек на площади в 40 квадратов семью на учет не ставили.

Стоит отметить еще и то, что во время представления ипотечного продукта на ВЭФ, Путин отметил – 5% ипотеки недостаточно. Только вот правительство признало – она не работает. Из 85 российских регионов более-менее нормальной работой в сфере льготных кредитов для многодетных могут похвастать лишь пять. Естественно, это Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург. В эту когорту Топилин включил и Свердловскую область с Краснодарским краем. В остальной России - полный провал.

В этой ситуации утешает только то, что в карточках Минвостокразвития про первонаспльный взнос написано «скорее всего». Остается надеяться, что власти одумаются и реализуют проект так, как изначально обещали президенту, а он – народу.

Елена Миронова