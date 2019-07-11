Программа льготной ипотеки под 2% даст дальневосточникам возможность построить дом на своей земле или улучшить жилищные условия, сообщает DEITA.RU. Разработкой программы занимается Министерство по развитию Дальнего Востока и Артики по поручению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.



Программа послужит дополнительным стимулом к развитию строительной отрасли, производству стройматериалов, а обычные граждане смогут ей воспользоваться, чтобы улучшить жилищные условия и после смело завести детей, считают инициаторы.

«Мы разрабатываем механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под 2 процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку. Целевую субсидию на проект в 7,5 миллиарда рублей получит Фонд развития Дальнего Востока. Фонд будет финансировать операторов программы (ипотечное агентство, банк и т.д.) под госгарантии регионов, а уже они будут выдавать кредиты людям. Будем стремиться к ставке для людей около 2 процентов. Пока льготная ипотека предусмотрена для двух категорий: людей, которые хотят построить дома на полученном «дальневосточном гектаре», и многодетных семей», - отмечал Юрий Трутнев в интервью «Российской газете».

Полпред также добавлял, что программа «Дальневосточный гектар» может быть расширена за счет земель вокруг городов. Разработка данного проекта - это часть национальной программы развития Дальнего Востока, которая была инициирована Владимиром Путиным.

Руководитель общественной организации «Деловая Россия» в Приморья Алексей Тимченко считает, что все выводы необходимо делать после разработки и введения данной методики.





«Можно сказать, что данная программа отразится на покупательской способности и количество желающих взять ипотеку может увеличиться. Пока известно, что речь идет про многодетные семьи и получателей дальневосточных гектаров. В этой связи данная мера может отразиться на так называемых «гектарщиках». Очевидно, что здесь может наблюдаться положительная динамика, потому что деньги будут дешевые, и это будет способствовать развитию программы дальневосточного гектара, а люди смогут строить дома с подворьем и заниматься семейным бизнесом», - считает Алексей Тимченко.

По его мнению, данная программа позволит сделать ипотеку более доступной, потому что зачастую те проценты, которые существуют (в среднем 10-11% - Прим.ред.), очень высокие для некоторых категорий граждан.

«Нынешние проценты по ипотеке достаточно сложны для выплаты многодетным семьям и тем семьям, которые не имеют большого дохода. Здесь доступность и возможность получения ипотеки под жилье станет более эффективным», - заключил Алексей Тимченко.

Лидер сообщества «Мамы Приморья» Елена Герман считает, что данный продукт будет хорошим подспорьем для больших семей, а также стимулом для других.





«Будем надеяться, что в полку многодетных прибудет, потому что финансовая составляющая - одна из главных причин отказа от пополнения семьи. К тому же новые меры простимулируют рынок недвижимости в регионе, что в целом сделает Приморский край привлекательным для проживания семей из других регионов России», - подчеркнула Елена Герман.

Представители банковского сектора выразили готовность участвовать в программе льготной ипотеки на Дальнем Востоке. Так, представители Росбанка так прокомментировали эту инициативу:

«Мы позитивно оцениваем введение льготной ставки. Такая мера позволит поддержать спрос на ипотеку и индивидуальное жилищное строительство. Купить квартиру или построить собственный дом смогут больше дальневосточников», - отметила начальник управления по Сибирско-Дальневосточному федеральному округу департамента региональной сети «Росбанк Дом» Алена Путинцева.

Отметим, что данная программа - часть новой экономической политики развития макрорегиона, которая реализуется по инициативе федеральных властей и направлена на улучшение жизни на Дальнем Востоке.

Добавим, что с 2018 года в Приморье действует программа «Доступная ипотека», по которой льготный займ выдается работникам бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, образования, оборонно-промышленного сектора, научным сотрудникам, инвалидам или членам семей с детьми-инвалидами, семьям, у которых с 1 января 2018 года родился первый ребенок, а также гражданам, которые являются участниками государственных или муниципальных программ и имеют право на получение социальных выплат, субсидий, сертификатов на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.

Базовая ставка зависит от суммы займа – от 7,25%. Подробно с программой «Доступная ипотека» и условиями участия в ней можно ознакомиться на сайте Корпорации развития жилищного строительства (КРЖС), а также по телефону: 8 (800) 250-72-10.

Кроме того, КРЖС реализует программу «Семейная ипотека с господдержкой». Получить займ на приобретение жилплощади по льготной ставке под 6% годовых или рефинансировать действующую ипотеку могут семьи с двумя, тремя, с четырьмя и более детьми. Кредит можно взять и под 5%, если второй или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года, такое нововведение распространяется на дальневосточников.

Иван Юрьев