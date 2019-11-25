Льготники Приморья могут рассчитывать на скидки в крупных магазинах

В Приморье продолжается выдача социальных банковских карт «Приморец» банками «Почтабанк», «Промсвязьбанк» и АТБ представителям 17 льготных категорий. Получить специальные карты, которые дают возможность получения значимых скидок и бонусов, уже смогли более 1000 человек, сообщает DEITA.RU.

Карта «Приморец» с виду представляет собой обычную банковскую карточку, но с помощью нее можно получать скидки в некоторых торговых сетях, аптеках, спортивных центрах и других магазинах и организациях. Оформить карту могут жители Приморья, подпадающие под одну из 17 категорий, предусмотренных программой. Речь идет о пенсионерах, инвалидах, детях-инвалидах, многодетных семьях, ветеранах труда, тружениках тыла, реабилитированных, пострадавших от политических репрессий, инвалидах войны, военнослужащих во время Великой Отечественной Войны, ветеранах боевых действий, жителях блокадного Ленинграда, пострадавших при аварии на ЧАЭС, членах семей погибших участников ВОВ.

Расплатиться такой картой и получить скидку до 10% на весь ассортимент или на его часть в настоящее время можно в торговых сетях «Реми», «Фреш 25», «Помощник», «Белый кролик», «Зеленый остров», а также в фитнес-центрах «Платинум», «Фитхэлс» и в других учреждениях.

При этом, представители краевого департамента информатизации и телекоммуникаций в настоящее время ведут переговоры о включении в проект кинотеатров, спортивных и медицинских организаций.

Отметим, что появление карты «Приморец» стало возможным в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы.