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6 Декабрь 2019, 18:15

Льготные автокредиты могут кончиться уже в марте

Авто

Государственные деньги подходят к концу

Средства, выделенные из бюджета на льготные автокредиты «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», могут закончиться в России уже в марте, сообщает ИА DEITA.RU.

В 2020 году на автокредиты выделено 5 миллиардов рублей, и о том, что они уже почти израсходованы, рассказали менеджеры двух дилерских компаний Lada, пишут «Ведомости». Официального подтверждения или опровержения информации от АвтоВАЗа или Минпромторга пока не последовало.

В минувшем году на льготные кредиты было потрачено 9,4 миллиарда рублей, эта сумма иссякла только за десять месяцев. Счастливыми автовладельцами благодаря такой возможности стали более 100 тысяч российских семей.

Напомним, под субсидированные государством скидки попадают произведенные в России авто стоимостью до 1 миллиона рублей. Дальневосточники оказываются в выгодном положении, так как в их случае субсидия обеспечивает 25% скидки от первоначальной цены машины, а не 10%, как на остальной территории страны. В этом году из программы выбыли Chevrolet Niva, Nissan Terrano, Datsun on-DO и mi-DO, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

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