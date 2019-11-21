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Льготу бюджетников поделят на всех

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Выплату на курортное лечение власти Ямало-Ненецкого автономного округа могут заменить расширением субсидируемых авиаперелетов, сообщает DEITA.RU.

Такое решение может быть принято на этапе рассмотрения регионального бюджета депутатами окружного Законодательного Собрания. На Ямале с 2011 года бюджетники получали льготу на санаторно-курортное оздоровление.  Работники сферы образования, здравоохранения, туризма, культуры, моложеной политики, спорта, один раз в два года, отправляясь в санаторий, могли получить по 15 тысяч рублей. Последние несколько лет, с 2015 года, льгота фактически была «заморожена», деньги на нее не закладывались, а выплаты бюджетникам не производились.

Сейчас власти Ямала планируют и вовсе льготу отменить, мотивируя решение тем, что значительные бюджетные средства были направлены на увеличение количества дополнительных субсидируемых авиамаршрутов. Таким образом, экономия семейного бюджета, который тратился на дорогу в отдельно взятой семье, существенно увеличена и в отпускной сезон может доходить до 30 тысяч рублей для одной семьи.

Действительно, в 2019 году была снижена стоимость билетов для жителей округа более чем в 2,5 раза. А для детей из многодетных семейопределена фиксированная стоимость перелетов – 2,5 тысячи рублей на человека.

Количество субсидируемых рейсов в 2020 году увеличится с 26 до 30 направлений. Из Салехарда в Сочи без пересадки жители Ямала смогут улететь за 9 900 рублей. «Затраты окружного бюджета на эту меру поддержки в два раза выше, чем на выплату санаторных 15 тысяч. Но и результат ощутимее», – комментирует окружное правительство.

Дмитрий Санников

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