В понедельник, 8 июля, в администрации Приморья прошла пресс-конференция, посвященная поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, где подвели итоги работы за первое полугодие 2019 года, сообщает DEITA.RU.



Как отметил врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко, в Приморском крае зарегистрировано 91 тысяча субъектов МСП, которые формируют более 40% валового регионального продукта (ВРП).

«Первое полугодие 2019 года для нас это период, когда осуществлялись те обещания, которые мы дали в конце прошлого года. В основном они касались создания нескольких институтов развития, в том числе структурирования и создания простой и понятной системы поддержки МСП. Государство должно поддерживать и развивать те проекты, которые уже работают, а также создавать условия и возможности, чтобы люди, которые хотят стать предпринимателями, могли стартовать быстро и просто», - подчеркнул Константин Богданенко.





По его мнению, предприниматели - это очень ответственные люди, которые отвечают за свой бизнес и за людей, которым они предоставляют рабочие места. Также именно они формируют налоговую базу, впоследствии идущую на развитие края. Для них впервые полгода были созданы новые центры поддержки предпринимателей «Мой бизнес», которые открылись в четырех городах региона, а также начала свою работу Микрокредитная компания Приморского края, выдающая кредиты под 7,75% годовых на общих условиях, и под 3,87% - в моногородах региона.

«На прошлой неделе в организации были разработаны новые пакеты кредитования, для разных сфер и субъектов предпринимательства. В начале года заработала система налоговых льгот для впервые созданных предприятий. По просьбе бизнеса была возобновлена программа субсидирования лизинга оборудования, на которую уже выделено 20 млн рублей, а в августе появятся уже первые получатели», - подчеркнул Константин Богданенко.

Руководитель Гарантийного фонда Приморья Ксения Плетцер отметила, что за первые полгода благодаря фонду предприниматели Приморья смогли получить более двух миллиардов кредитных средств, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

«Центробанк России приравнивает наше поручительство к одной из самых высоких, категорий залогового обеспечения. Поэтому кредитные организации предпочитают наши поручительства, другим средствам и более лояльно смотрят на сделки с нашим участием. За полгода 2019 года Гарантийный фонд выдал гарантии более 100 субъектам малого и среднего предпринимательства», - подчеркнула Ксения Плетцер.





Более 50 бесплатных мастер-классов и тренингов организовал Центр поддержки предпринимательства Приморского края.

«В этом году большинство предпринимателей приняли участие в образовательных курсах, которые были посвящены SMM-продвижению, коучингу, работе с финансами. В основном это то, с чем ежедневно сталкиваются предприниматели. В экспортном направлении мы планируем представить продукцию приморских производителей в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом. Кроме того, при нашей продёржке 17 компаний заключили экспортные контракты на сумму свыше 1,5 миллионов долларов США», - заключил Евгений Никифоров.

Про инвестиционные проекты над которыми начали работать в этом году рассказал Директор Инвестиционного Агентства Дмитрий Ямщиков. По его словам, инициативы реализуются в самых разных сферах экономики Приморья - от марикультуры до туризма. За полгода в экономику региона удалось привлечь 1,6 миллиардов рублей.

«К запуску производства готовится предприятие «Восточный берег», которое будет выпускать жестяную банку. Резидент ТОР «Надежденский» - группа компаний «Арника» активно ведет строительство и скоро займется глубокой переработкой сельхозпродукции, а после этого будет отправлять эту продукцию на экспорт», - добавил руководитель Инвестиционного Агентства Приморского края.

Напомним, что согласно Национальному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» к 2024 году в Приморье планируется задействовать порядка 340 тысяч человек в работе субъектов МСП, внутренний объем рынка должен будет увеличиться с одного до полутора триллионов рублей.

Иван Крышан