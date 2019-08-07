Бесплатные лекарства доступны десяткам категорий россиян, но мало кто об этом знает, сообщает DEITA.RU.

Зачастую на бумаге и в отчетах высокопоставленных чинов складывается красивая картинка, которая не имеет ничего общего с практикой. Если коснуться сферы медицинских льгот, оказывается, что порой о них мало что знают даже те граждане, которым эти льготы полагаются.

Согласно постановлению правительства России № 890 от 30.07.1994 определён список лиц, которые могут претендовать на получение бесплатных лекарств. В приложении 1 определён список лиц, которые имеют право на бесплатные лекарства; во втором - те, кто может приобрести медикаменты за половину стоимости.

Если ситуация с инвалидами, детьми-инвалидами, ветеранами боевых действий и участниками Великой Отечественной войны более - менее ясна, то о льготах для детей возрастом до трёх лет, как показал беглый опрос агентства, мало кто знает. В постановлении чёрным по белому указано, что «все лекарственные средства» бесплатно вправе получать «дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет». Родители, чьи дети уже обучаются в вузах, а также многодетные матери утверждают, что о подобных выплатах им было неизвестно. И вместе с тем, грустно добавляют: «мы привыкли, что не бывает никаких льгот…».

Казалось бы – кто ищет, тот найдёт – необходимо потратить немного времени и найти в сети нужную информацию. Однако даже столь информативная статья под названием «Как и где получить льготные лекарства» на официальном сайте мэра Москвы умалчивает о льготах для детей до трёх лет.

Иная картина вырисовывается, если говорить о воплощении закона в жизнь. Даже если принять за данность факт 100% информированности населения, многие граждане попросту пугаются бюрократических издержек. Ведь зачастую для того, чтобы получить ту или иную выплату, необходимо запастись терпением и потратить массу времени. Матери малолетних детей готовы выйти на работу даже в ночную смену, чтобы иметь возможность купить качественные, чаще всего дорогие лекарства для своего ребёнка. Граждане, которым довелось испробовать на себе процедуру получения бесплатных лекарств детям до трёх лет, считают, что компенсируются лекарства только низкой ценовой категории и отечественного производства, которые зачастую имеют побочные эффекты.

Проблему недостаточной информированности населения о льготах уже признали в высших эшелонах власти. Ирина Яровая недавно выступила за создание определённого механизма информирования населения о законно причитающихся льготах. Смогут ли власти найти и в новом механизме лазейки для обхода системы – покажет лишь время.

Софья Корф