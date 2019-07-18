Российские либералы надеются, что их люди во власти проведут еще какую-либо реформу, связанную с пенсиями, чтобы рейтинг Путина падал еще ниже, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Свободную Прессу». Такой способ вывести россиян на улицы они посчитали рабочим, говорит политолог, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков.

Марков считает реформы пенсий заговором против президента РФ и ударом по бюджетникам. Он говорил об этом в прошлом году, и в нынешнем его слова подтвердились, когда рейтинг лидера страны стал падать. ВЦИОМ поменял методику подсчета, спасая ситуацию, но и это не помогло. Так же сложила и ситуация с Медведевым на его нынешней должности.

Следующая попытка перекроить пенсионные порядки и ввести Индивидуальный пенсионный капитал продолжит начатое. Пожилые люди, боясь остаться без пенсий, готовы на него переходить. Но проблема в том, что у людей попросту нет денег на такие взносы, и получается, что проект выгоден лишь тем, кто будет в нем работать. Россиянам же при нынешних раскладах светит пожизненная обязанность работать.

Анастасия Туркова