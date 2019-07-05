Госдума готовит ужесточения для регистрации УК, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Депутаты Заксобрания Вологодской области выступили с инициативой по ужесточению процесса лицензирования управляющих компаний.

В частности они предлагают ввести ограничения на выдачу лицензии для тех компаний, в которых учредитель, руководитель или его заместитель, а также главный бухгалтер занимали указанные должности в компаниях, находящихся в процедуре банкротства.

Такие депутаты предлагают применять эти же меры в случаях банкротства компаний менее трёх лет назад. Причиной выдвижения своей инициативы парламентарии назвали практику накопления огромных долгов "управляек" перед ресурсоснабжающими организациями.

Дмитрий Шевченко