Личности людей в масках научились устанавливать в СКР

СКР научился устанавливать личности людей, лица которых закрыты масками, с помощью специальных технологий, сообщает DEITA.RU.

Даже если на размытых кадрах видеорегистратора будут видны только глаза преступников, следователи все равно смогут установить их личности, чтобы привлечь к ответственности за совершенные преступления. Об этом стало известно из специальной передачи СКР под названием «Чудеса криминалистики», выложенной в свободном доступе в интернете.

Ведущий программы открыто заявляет, что времена, когда преступники могли безнаказанно творить бесчинства, надев на себя маску и мешковатую одежду, подошли к концу. В СКР появилась свой особый штат криминалистов, умеющих разбирать видеозапись так, чтобы по итогам экспертизы на руках следователей оказался фактически снимок преступника без маски.

«Экспертиза показывает черты лица людей и особенности их телосложения с точностью до сантиметра. Черно-белые ролики раскрашиваются для установления цветов одежды устанавливаемых личностей», - говорится в передаче.

Также относительно недавно СКР стали применять для опознания 3D-технологии.

Екатерина Цой