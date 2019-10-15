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Личности людей в масках научились устанавливать в СКР

маска, преступник, террорист,

СКР научился устанавливать личности людей, лица которых закрыты масками, с помощью специальных технологий, сообщает DEITA.RU.

Даже если на размытых кадрах видеорегистратора будут видны только глаза преступников, следователи все равно смогут установить их личности, чтобы привлечь к ответственности за совершенные преступления. Об этом стало известно из специальной передачи СКР под названием «Чудеса криминалистики», выложенной в свободном доступе в интернете.

Ведущий программы открыто заявляет, что времена, когда преступники могли безнаказанно творить бесчинства, надев на себя маску и мешковатую одежду, подошли к концу. В СКР появилась свой особый штат криминалистов, умеющих разбирать видеозапись так, чтобы по итогам экспертизы на руках следователей оказался фактически снимок преступника без маски.

«Экспертиза показывает черты лица людей и особенности их телосложения с точностью до сантиметра. Черно-белые ролики раскрашиваются для установления цветов одежды устанавливаемых личностей», - говорится в передаче.    

Также относительно недавно СКР стали применять для опознания 3D-технологии.

Екатерина Цой

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