Новости
«Это полный контроль над жизнью каждого»: эксперт об инициативе Путина
16 Октябрь 2019, 00:30
Госдума прокомментировала введение единой платежки по ЖКХ
15 Октябрь 2019, 23:45
Обязательную комиссию для всех клиентов вводит Сбербанк
15 Октябрь 2019, 23:15
Матерей-одиночек лишат детских пособий
15 Октябрь 2019, 22:45
Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году
15 Октябрь 2019, 22:15
Запад встрепенулся: Шойгу поднимает ядерные силы
15 Октябрь 2019, 21:45
Отмену моратория на смертную казнь все же рассмотрит Госдума
15 Октябрь 2019, 21:15
Большегруз протаранил легковушку: пробка образовалась в столице
15 Октябрь 2019, 20:45
Личности людей в масках научились устанавливать в СКР
СКР научился устанавливать личности людей, лица которых закрыты масками, с помощью специальных технологий, сообщает DEITA.RU.
Даже если на размытых кадрах видеорегистратора будут видны только глаза преступников, следователи все равно смогут установить их личности, чтобы привлечь к ответственности за совершенные преступления. Об этом стало известно из специальной передачи СКР под названием «Чудеса криминалистики», выложенной в свободном доступе в интернете.
Ведущий программы открыто заявляет, что времена, когда преступники могли безнаказанно творить бесчинства, надев на себя маску и мешковатую одежду, подошли к концу. В СКР появилась свой особый штат криминалистов, умеющих разбирать видеозапись так, чтобы по итогам экспертизы на руках следователей оказался фактически снимок преступника без маски.
«Экспертиза показывает черты лица людей и особенности их телосложения с точностью до сантиметра. Черно-белые ролики раскрашиваются для установления цветов одежды устанавливаемых личностей», - говорится в передаче.
Также относительно недавно СКР стали применять для опознания 3D-технологии.
Екатерина Цой