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6 Декабрь 2019, 18:15

Личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка продают в сети – СМИ

банк, банкомат, карточка, карта

Базу продают по 35 рублей за строчку

По сообщениям СМИ, в российской части DarkNet на продажу выставили целую базу данных с информацией о 20 тысячах клиентах Сбербанка, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Известия», базу продают по 35 рублей за строчку. Продавец заявил на портале о том, что у него есть данные как минимум 20 тысяч человек – большинство из них живут в Уральском и Приволжском округах.

«Известия» провели собственное исследование, получив тестовый фрагмент – 10 записей.

«Там были данные клиента, паспортные, личные, номер счета и телефон. При проверке по приложению «Сбербанк Онлайн» мы выяснили, что шесть из 10 данных совпали, трое оказались не привязаны к приложению, а одно не совпало», - приводят результаты эксперимента журналисты.

Напомним, что ранее в различных СМИ появлялась информация о том, что в теневом сегменте торгуют порядка 60 миллионами данных клиентов Сбербанка.

Кроме того, ранее ИА DEITA.RU писала о том, как из-за ложной новости о том, что в декабре 2014 карты Visa перестанут работать в России, граждане буквально за сутки обналичили более 250 млрд рублей.

«У людей началась паника, почти все банкоматы остались пустыми», - рассказал представитель финансовой организации. 

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