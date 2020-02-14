Новости
Личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка продают в сети – СМИ
14 Февраль 2020, 14:30
«Вези меня!» - Ургант снял пародию на истеричную пассажирку такси
14 Февраль 2020, 14:23
Число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
14 Февраль 2020, 14:15
Захарова рассказала о "порванной" Украине
14 Февраль 2020, 14:00
Приморский кадастровый инженер похитила 28 земельных участков
14 Февраль 2020, 13:45
«Давай, до свидания»: большегрузам запретят въезд во Владивосток
14 Февраль 2020, 13:30
Владивостокцы отмечают День Влюбленных чаще других россиян
14 Февраль 2020, 13:15
Приморье готовится к метели и снегопаду
14 Февраль 2020, 13:00
Личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка продают в сети – СМИ
Базу продают по 35 рублей за строчку
По сообщениям СМИ, в российской части DarkNet на продажу выставили целую базу данных с информацией о 20 тысячах клиентах Сбербанка, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишут «Известия», базу продают по 35 рублей за строчку. Продавец заявил на портале о том, что у него есть данные как минимум 20 тысяч человек – большинство из них живут в Уральском и Приволжском округах.
«Известия» провели собственное исследование, получив тестовый фрагмент – 10 записей.
«Там были данные клиента, паспортные, личные, номер счета и телефон. При проверке по приложению «Сбербанк Онлайн» мы выяснили, что шесть из 10 данных совпали, трое оказались не привязаны к приложению, а одно не совпало», - приводят результаты эксперимента журналисты.
Напомним, что ранее в различных СМИ появлялась информация о том, что в теневом сегменте торгуют порядка 60 миллионами данных клиентов Сбербанка.
Кроме того, ранее ИА DEITA.RU писала о том, как из-за ложной новости о том, что в декабре 2014 карты Visa перестанут работать в России, граждане буквально за сутки обналичили более 250 млрд рублей.
«У людей началась паника, почти все банкоматы остались пустыми», - рассказал представитель финансовой организации.