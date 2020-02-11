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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Личные данные 44 тысяч россиян «утекли» в сеть

интернет

База была в открытом доступе четыре дня

Персональные данные множества россиян могли стать достоянием злоумышленников онлайн, сообщает ИА DEITA.RU.

В интернет попала информация из заявок на кредит, оформленных у кредитного брокера «Альфа-Кредит», пишет РБК. Компания занимается тем, что собирает заявки на кредиты и помогает выбрать лучшую программу в банке и получить одобрение.

В базе, которая была в открытом доступе с 31 января по 3 февраля, содержалось более 44 тысяч записей. Кроме ФИО клиента, каждый файл содержал его номер телефона, электронную почту, город проживания и сумму, на которую человек хотел получить кредит. Издание отмечает, что несколько человек, оказавшихся в списке, подтвердили факт обращения в компанию.

Проблему выявил основатель и технический директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян. Сразу после обнаружения данных в открытом доступе он проинформировал «Альфа-Кредит», но удалены они были только через три дня.


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