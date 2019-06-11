Индивидуальные данные о теле человека будут использоваться повсеместно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Специалисты "Ростелекома" рассказали о дополнительных способах и местах использования данных биометрии россиян. Как оказалось, эту информацию уже в скором времени смогут использовать аэропорты, медицинские учреждения, а также сфера образования и документооборота.

Ранее Центробанк сообщал, что на данный момент сбор биометрических данных сократился до пяти минут. При этом, банки, на которых и планировалось протестировать применение новой технологии, пока не очень активно её внедряют.

Это связано с тем, что в системе по сбору таких данных сейчас в основном регистрируются лишь люди младшего возраста, поэтому старшее поколение, которое занимает большую страту населения России, пока не особо широко входит в это число.

Дмитрий Шевченко