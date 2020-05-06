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Личный интерес: приморские чиновники берут землю себе и родственникам

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Более 650 нарушений закона выявила прокуратура Приморского края в ходе плановой проверки исполнения требований земельного и градостроительного законодательства, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства.

Проверяли сотрудники прокуратуры разные аспекты земельной и градостроительной деятельности: как сами нормативные акты, так и не оставили внимания вопросы исполнения законодательства о противодействии коррупции при обороте земельных участков.

Как следует из материалов ведомства, имели место быть конфликты интересов и личная заинтересованность муниципальных служащих при предоставлении земельных участков. Так, установлено, что в двух муниципальных образованиях края муниципальные служащие не уведомили работодателя о наличии личной заинтересованности при предоставлении им и их родственникам земельных  участков.

Имели место быть и провалы сроков предоставления муниципальных и государственных услуг при предоставлении земельных участков. Сроки рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении, о предварительном согласовании предоставления земельных участков, а также по иным вопросам оборота земельных участков нарушались в Приморье свыше 150 раз.

Всего же в ходе проверки приморские прокуроры выявили более 650 нарушений закона. Для их устранения принято свыше 480 актов прокурорского реагирования, в том числе возбуждено 48 дел об административных правонарушениях, в органы предварительного расследования направлено 7 материалов проверок.

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