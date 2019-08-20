В июле 2019 года 20,7 тысяч частных клиентов ПАО «ДЭК» в Приморье передали показания электросчетчиков с помощью «Личного кабинета». Еще 18,8 тысяч потребителей сообщили о своем расходе электроэнергии через мобильную версию «Личного кабинета». Показатели выше июньских на 700 и 2,8 тысяч соответственно.

Удобные интерфейсы «Личного кабинета» и его мобильной версии позволяют клиентам не только своевременно подавать данные об электропотреблении, но и контролировать при необходимости состояние нескольких лицевых счетов. Также с помощью Интернет-сервисов можно из любой точки мира получать дубликаты квитанций и оплачивать их без комиссии.

Получить доступ к «Личному кабинету» и ознакомиться с подробными инструкциями любой клиент может на сайте https://issa.dvec.ru/ . Скачивание мобильного приложения доступно для устройств, работающих на Android (начиная с версии 4.0) и iOS (начиная с версии 7.0), из Google Play и App Store.

Напомним, показания приборов учета принимаются каждый месяц с 20 по 25 число. Кроме интернет-сервисов энергетики предлагают другие интерактивные способы: с помощью системы автоматизированного голосового распознавания по номерам телефонов 8-800-100-3-777 или (423) 245-78-80, SMS-сообщением на номер +7-924-234-4000 в формате «Номер лицевого счёта – пробел – номер счётчика – пробел – текущие показания счётчика». Подробнее обо всех возможностях автоматизированных сервисов и других способах передачи показаний можно узнать на сайте ПАО «ДЭК» (www.dvec.ru/) и у консультантов в клиентских офисах.