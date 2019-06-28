Тридцать раз штрафовали водителя-рекордсмена, разгонявшегося на Крымском мосту под 243 километров в час, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Новости в ГИБДД.

И все эти штрафы связаны с превышением скоростного режима. Семнадцать из них лихач заработал в этом году, и двенадцать – в прошлом.

В настоящее время работники ГАИ усиленно контролируют движение на посту из-за увеличения трафика.

Напомним, что девятнадцатикилометровый мост через Керченский пролив соединяет Крым с Краснодарским краем и считается самым протяженным в России. Для автомобилистов он уже открыт, а движение поездов по нему начнется в текущем году.

Анастасия Туркова