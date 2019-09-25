Лихачей на дорогах будут успокаивать при остановках

Инспекторы займутся профилактикой нарушений, сообщает DEITA.RU.

Эстонские служители порядка на дорогах начнут останавливать особо рьяных водителей и проводить с ними "успокаивающие беседы". Такую меру собираются внедрить в стране уже в ближайшее время.

Кроме непосредственного разговора с инспектором, который начнёт читать морали автолюбители, ему будет предложено на выбор два варианта наказания за слишком быструю езду: или штраф, или стоянка на одном месте в течение часа.

Однако, если водитель превысит скорость на 40 км в час, то ни беседой, ни стоянкой он уже не отделается. В этом случае лихачу придётся заплатить из своего кармана.

По словам эстонских властей, пойти на такой шаг их заставила статистика, согласно которой уровень аварийности застрял на одном месте. Для того, чтобы он пошёл вниз, и решили пойти на эксперимент.

Дмитрий Шевченко