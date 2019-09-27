Лихие 90-е вернулись во Владивосток – чиновно-коммерческий скандал разразился вокруг океанариума

Все усилия федерального центра по декриминализации Приморья, похоже, пошли прахом. Недовольство дальневосточников «приезжими» губернаторами, вылившееся в грандиозный внутриполитический скандал, подарило Приморью вроде и мэра, и губернатора из «местных», однако видимых изменений к лучшему это пока не принесло, сообщает DEITA.RU.

Не успели отгреметь выборы и избрания, а на свет божий уже полезли «авторитетные люди» с фамилиями, которых никто не слышал со времен 90-х. Как оказалось, в дальневосточной столице кто-то по-прежнему «держит» рынок на «Спортивной» или стадион «Строитель». Как будто не было 20-летия нулевых, ТОРов и СПВ, президент не проводил на Русском острове Саммит АТЭС в 2012 и не возвращал Крым. 27 сентября в центре Владивостока среди белого дня зарезали 18-летнюю девушку и она истекла кровью прямо на ступенях краевой администрации. Администрация, кстати, скоро станет Правительством с повышенными зарплатами для самих правителей, интересно тогда людей не будут резать на ее крыльце?

А помимо «держателей» рынков и торговых центров, даже в высоких кабинетах и приближенных к ним кругах всплыли товарищи, у которых, помимо традиционного ФИО, есть еще и «погремухи». И понеслось… Все уже забыли про фактически проваленную подготовку к ВЭФ-2019, когда дороги в столице ДФО заделывали прямо старыми диванами, а мэр Гуменюк одаривал горожан пространными объяснениями причин муниципального коллапса. Однако, кроме видимой части, у происходящего есть и оборотная сторона.

Опять повылазили один за другим скандалы с муниципальным имуществом. Богатый все-таки город Владивосток – шесть администраций за без малого 30 лет не смогли его оставить совсем без имущества, выпало что-то и на долю седьмой.

Как стало известно «DEITA.RU», опять «делят» здание старого океанариума на набережной Спортивной гавани. Если кто-то не помнит, этот лакомый объект уже оказывался в эпицентре коррупционной схемы при ныне заключенном под стражу мэре Пушкареве. Тогда здание оказалось под контролем частной компании, принадлежащей сестре одного из сподвижников и замов Пушкарева, и готовилось быть приватизированным, очевидно, за очень скромные деньги. Все закончилось уголовными делами, которые, как обычно, развалились, девушка—сестра весьма удачно вышла замуж в город-герой Москву, вице-мэр даже чуть-чуть уволился, но потом опять восстановился на работе, в общем, все, как всегда у нас.

Но вот пришла новая администрация, та, которую, очевидно, так долго хотели все «владивостокчане», при ней-то коррупция должна быть точно побеждена. Должна, но, видимо, должна быть побеждена чужая, плохая коррупция, а на смену ей должна прийти коррупция правильная, нужная и полезная.

Что же опять происходит с первым Владивостокским океанариумом? На его крыше на протяжении последних шести лет располагался ресторан «Аквариум». Собственники заведения арендовали саму кровлю и несколько помещений в здании. Однако в прошлом году с ними был расторгнут договор аренды из-за ранее допущенных юридических ошибок. Как оказалось, кровлю нельзя эксплуатировать. Странно, что столько лет этого не замечали и просто брали деньги. Но вдруг стало нельзя.

«Тогда мы пошли к Денису Глушенко директору МУПа «Аквамир» (управляет зданием). Рассказав о проблеме, вложенных инвестициях и наших целях, нашли общий язык и выработали план по развитию Владивостокского океанариума. После работа пошла планомерно, постепенно решались возникающие вопросы. Нужен проект изыскания? Мы его за свои средства делаем. Работаем хорошо и планово с администрацией, которая нам дает надежду и возможность. Однако в октябре один мэр уходит со своего поста и на его место приходит Олег Гуменюк. В своем новом статусе в мае он пришел к нам на объект и заявил, что ресторану здесь быть. После этого я расслабился и по своим делам уехал в Санкт-Петербург. Позже Олег Гуменюк проводит совещание в администрации Владивостока, на котором ставит задачу к середине июня перевести кровлю в эксплуатируемое состояние и сдать ее в аренду», - рассказывает владелец ресторана.

Однако в июне в МУПе происходит смена власти, директором становится Александр Суворов, а его замом Олег Мельников, который был директором до 2018 года. В итоге все обещания забываются. Нам запретили туда доступ, наше оборудование начинает расхищаться, там все опечатано. Но далее происходят совсем поразительные вещи. Мы решили вывезти свое оборудование, но нам не дают этого сделать», - подчеркнул предприниматель.

«Также нам на подпись уже подносили бумаги, что мы отказываемся от нашего имущества, потому что у нас якобы нет денег на его вывоз и демонтаж конструкций. Это очень напоминает лохматые 90-е, настоящий рейдерский захват», - добавляет ресторатор.

Если проводить аналогию с прошлым скандалом вокруг океанариума, то можно предположить, что некие «заинтересованные товарищи» хотят выдавить из здания прошлых арендаторов, сдать его целиком в аренду новой фирме сестры-тетки-дочки какого-нибудь мэра-вице-мэра-директора департамента за смешные деньги, а та, в свою очередь, уже наполнит его новыми арендаторами по вполне рыночным ценам, разница осядет, сами понимаете, в чьих карманах. Но это пока не более, чем прогноз на будущее…

А в настоящем предприниматели (в здании не один этот ресторан) продолжают биться за свое дело. По словам ресторатора, в администрации Владивостока первый зам мэра Наталья Соколова сказала, что не может помочь, потому что МУП действует согласно собственному уставу. Во Фрунзенском РОВД первые заявления остались без должного внимания, им не дали ходу. Коммерсанты пошли дальше – написали в Полпредство, Администрацию Президента и Генпрокуратуру, так сказать, двинулись по большому кругу.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что сейчас все помещения Владивостокского океанариума, находящиеся в собственности муниципального унитарного предприятия «Аквамир», по-прежнему сданы в аренду компании «Эльбрус», которая, в свою очередь, сдает их в субаренду другим предпринимателям. То есть схема вполне жизнеспособна. В числе владельцев именно «Эльбруса» в свое время успел отметиться даже бывший вице-мэр из администрации Пушкарева Алексей Литвинов. Закончится ли нынешний скандал уходом «Эльбруса» и заменой его каким-нибудь «Араратом-Казбеком», пока не ясно.

Простому и даже не очень обывателю откровенно тяжело понять – а зачем там вообще эта прослойка в виде коммерческой фирмы? Вот именно такая работа МУПов не вызывает доверия ни у предпринимателей, ни у федеральных чиновников, ни у обычных граждан. Даже Президент РФ Владимир Путин уже заявлял о том, что вся работа МУПов сводится к тому, чтобы сдавать помещения в аренду, а реальную прибыль муниципальным бюджетам они не приносят.

Напомним, что подобная схема в еще одном городском МУПе «Парк имени Лазо» закончилась уголовным делом. Может быть поэтому первый вице-мэр Ольга Козерацкая недавно заявила о планах по реорганизации и объединению двух МУПов - «Аквамира» и «Лазо» в одно предприятие.

И.о. председателя контрольно-счетной палаты Владивостока Алла Егорова также заявляла, что до 2023 года планируется реорганизовать городские МУПы, 14 штук, потому что их основной вид деятельности – сдача имущества в аренду, также источником дохода стало получение субсидий от государства. Именно эти два факта в правительстве РФ обозначали, как негативные.

Отметим МУП «Аквамир» неоднократно попадал в поле зрения в том числе внутреннего муниципального контроля. Так, по итогам проверки прошлого года начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля Алена Нечаева заявляла, что МУП «Аквамир» грешит тем, что согласовывает не все сделки по сдаче в аренду муниципального имущества с управлением муниципальной собственности, а также указывала на заниженные арендные ставки, принесшие значительный убыток городскому предприятию.

«При расчете арендной платы занижаются ее размер. Такие нарушения были выявлены в «Парке культур имени Лазо» и МУП «Аквамир». В результате недополученный доход по «Аквамиру» в прошлом году превысил 4 миллиона рублей», - отмечала Алена Нечаева. И это при том, что общий оборот компании «Эльбрус» составил всего чуть больше 6 миллионов.

Просим Прокуратуру Приморского края провести проверку деятельности МУП «Аквамир», ООО «Эльбрус», а также деятельности Администрации города Владивостока в части, касающейся работы с данными структурами. Редакция агентства надеется, что контролирующим и надзорным органам удастся разобраться с эхом 90-х, портящим инвестиционный климат в столице и ставящим под угрозу развитие малого и среднего бизнеса, за которое так бьются федеральные власти.

Иван Юрьев

Михаил Светлов