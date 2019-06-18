Люди, получившие облучение во время ликвидации последствий чернобыльской аварии, не будут платить налог с выплат, которые полагаются им за их участие в операции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок налогообложения некоторых категорий граждан. С подписанным президентом документом можно ознакомиться на портале правовой информации.

Так, закон уточняет, что ликвидаторы аварии на чернобыльской АЭС не должны платить НДФЛ с тех выплат, которые им положены за сопряжённые с угрозой жизни и потерей здоровья работы.

Кроме этого, от уплаты подоходного налога с пособий за взаимодействие с огромными дозами радиации освобождаются участники ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Закон также уточняет, что от НДФЛ освобождаются единовременные выплаты медицинским работникам до одного миллиона рублей по государственным программам.

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Дмитрий Шевченко