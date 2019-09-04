В этом году по инициативе главы области Валерия Лимаренко втрое увеличено финансирование программы по расселению аварийного жилья и жилья, признанного непригодным для проживания. На ее реализацию из областного бюджета было выделено более 4 млрд рублей, сообщает Deita.ru.

Из этих средств 3,2 млрд рублей заложено на приобретение квартир у застройщиков. Еще 800 млн рублей направили на строительство новых домов, 31 млн рублей – на капитальный ремонт пустующего муниципального жилфонда. Еще 100 млн рублей региональные власти выделили на выкуп аварийного жилья у собственников.

На начало текущего года объемы аварийного жилья на Сахалине и Курилах составляли 262,2 тыс. кв. м, в улучшении жилищных условий нуждались свыше 50 тыс. жителей области. Впрочем, эти цифры не окончательные. По предварительным подсчетам, реальный объем аварийного жилья может составлять более 1 млн кв. м. Для решения проблемы было решено активизировать жилищное строительство – уже в этом году в регионе сдадут порядка 300 тыс. кв. м нового жилья. К 2021 году планируется увеличить эти объемы до 500 тыс. кв. м.

Такой масштаб работ позволит до конца следующего, 2020 года, переселить в новые дома всех сахалинцев, чье жилье признали непригодным до 1 января 2017 года. А до 2026 года проблема будет решена полностью.

«В первом полугодии уже построили на 20% больше, чем год назад, – рассказали в пресс-службе правительства Сахалинской области. – К концу на рынке появятся 300 тысяч кв. метров жилья (на конец прошлого было 260 тысяч кв. метров)».

Возводить дома будут в том числе на землях, которые в ведение региона передаст министерство обороны РФ. Договоренность об этом достигнута благодаря инициативе Валерия Лимаренко.

Михаил Светлов