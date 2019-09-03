В середине июня были утверждены и внесены в Правила рыболовства 44 места для свободного вылова горбуши на Сахалине и Курилах, сообщает DEITA.RU. Любительская рыбалка без получения путевки стала возможной благодаря инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко.

С предложением разрешить любительский вылов горбуши Валерий Лимаренко вышел на руководителя Росрыболовства Илью Шестакова в январе. Идея была поддержана и реализована в течение полугода. Отметим, что этот вопрос в островном регионе поднимался неоднократно, но принципиальное решение по нему было принято только после встречи Лимаренко и Шестакова.

Согласно новым правилам, суточная норма на одного рыбака составляет пять килограммов, или три экземпляра горбуши. Места для свободной рыбалки выбраны популярные. Среди них пролив Красноармейский и морское побережье на отдалении от устья реки Мерея в Корсаковском городском округе, а также район поселка Музьма в Охинском городском округе, и другие места.

Иван Юрьев