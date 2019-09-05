Решение об ускоренном асфальтировании главной трассы области было принято на совместном совещании министра транспорта РФ Евгения Дитриха и врио губернатора Валерия Лимаренко. Федеральный чиновник приезжал на остров специально для обсуждения этого вопроса, сообщает Deita.ru.

Напомним, Валерий Лимаренко последовательно добивался присвоения дороге до Охи особого статуса. Глава региона поднимал этот вопрос на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В результате

было решено, что трасса станет федеральной уже в следующем, 2020 году. Это значит, что реконструкция и строительство главной артерии острова точно не растянется на десятилетия. Сегодня 248 километров дороги «Южно-Сахалинск – Оха» находятся в грунтовом исполнении, но благодаря инициативе Лимаренко трасса будет полностью заасфальтирована до конца 2024 года за счет федеральных средств.

«Пока реконструкция дороги идет за счет средств регионального бюджета. Ремонтируют 11 участков, работу на семи из них завершат к концу следующего года, – отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. – Эти отрезки трассы мы переведем в федеральную собственность по мере готовности, а остальные станут федеральными уже в начале 2020 года. Будем помогать Сахалину, чтобы ускорить асфальтирование главной дороги региона».

В 2021 и 2022 годах на капремонт и содержание дороги из федерального бюджета поступит более 13 миллиардов рублей. А в общей сложности на строительство дороги потратят 28 млрд рублей.

«Я считаю, что передача трассы «Южно-Сахалинск – Оха» в федеральную собственность – одно из важнейших решений по развитию транспортной доступности региона. С 2021 года дорогу будут достраивать только за счет средств федерального бюджета», – отметил Валерий Лимаренко.

При этом обновленная дорога, соединяющая островной столицу с северной, получит устойчивую мобильную связь. Соответствующее соглашение Валерий Лимаренко подписал с компанией «МегаФон». До конца 2020 года за счет областного бюджета будут построены 15 инфраструктурных объектов связи.

«На главных сахалинских дорогах не должно оставаться участков вне зоны доступа, чтобы у водителей и пассажиров была возможность связаться с семьей, ответить на деловое письмо или, к примеру, вызвать дорожную службу. Это вопрос безопасности и комфорта людей. Важно, что второй этап нашего совместного проекта приходится как раз на северный участок автодороги «Южно-Сахалинск – Оха», – отметил Лимаренко.

Высвободившиеся в региональном бюджете деньги направят на реконструкцию и капитальный ремонт областных и местных дорог: объемы их строительства удвоятся. Муниципальные дороги в приоритете уже с этого года. На них перераспределили финансирование, которое раньше тратили на областные трассы. Размер дорожного фонда достиг рекордных 17 млрд рублей, что на 62% больше по сравнению с 2018 годом. Кроме этого, федеральное финансирование реконструкции трассы позволит на треть снизить транспортный налог для всех владельцев легковых автомобилей в Сахалинской области.

Михаил Светлов