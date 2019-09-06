В рамках юбилейного Восточного экономического форума во Владивостоке врио губернатора Сахалинской области поднял важный для сахалинцев вопрос. На заседании президиума Госсовета РФ Валерий Лимаренко доложил Президенту о несправедливости, ведь Сахалин и Курилы поставляют нефть, газ и уголь, но никаких преимуществ у местных жителей нет. Цены на топливо «кусаются», бензин стоит дороже, чем в Москве и Приморье.

Эксперты отметили, что простого решения для этой проблемы нет, поэтому вопрос нужно решать комплексно, в рамках национальной программы развития Дальнего Востока до 2025, которую могут продлить до 2035 года.

Валерий Лимаренко получил поддержку депутата Государственной Думы Георгия Карлова и спикера сахалинского парламента Андрея Хапочкина. Георгий Карлов отметил, что инициативы Лимаренко находят отклик у руководства страны.

Вопрос стоимости топлива на островах – больная для региона тема. Активисты неоднократно поднимали эту проблему на различных встречах. К сожалению, повлиять на ситуацию можно только на высоком уровне. Ведь цены на бензин не подвластны ни областными, ни местными властями. Повлиять ценовую политику топлива может только федеральный центр.

Высокие ценны на топливо – не единственная острая проблема, которую поднял на юбилейном ВЭФ Валерий Лимаренко. Он указал на необходимость усилить работу по переселению людей из старых и небезопасных аварийных домов. Ускорить строительство социального жилья, а также решить вопрос по льготной ипотеке для сахалинцев и курильчан. Еще Валерий Лимаренко отметил, что местным студентам необходима помощь – у них должна быть возможность получать лучшее образование в России.

Екатерина Кононенко