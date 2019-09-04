За последние месяцы в Сахалинской области произошли кардинальные изменения в системе предоставления стоматологической помощи, сообщает DEITA.RU. С июня запись на прием к врачам областной стоматологии перевели на горячую линию «1-300». Это позволило сократить живые очереди в два раза. Количество доступных талонов увеличилось с 75 до 220 в день.

Реформа системы здравоохранения началась в Сахалинской области по инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко. Если еще несколько месяцев назад жители острова жаловались главе региона на невозможность попасть к стоматологу, то в настоящее время картина кардинально изменилась. Как отмечал сам врио губернатора, проблемы возникали в том числе из-за неправильной организации работы.

Модернизация сахалинской стоматологии идет по нескольким направлениям. В медучреждении улучшили работу регистратуры: если раньше пространство позволяло разместить четырех сотрудников, то теперь работают шестеро. Кроме того, здесь открыли дополнительный кабинет для оказания неотложной помощи, с острой болью туда можно обратиться без предварительной записи. Это позволило в два раза сократить время ожидания в очереди. По словам главврача областной стоматологической поликлиники Александра Маслова, последние несколько месяцев организационные вопросы решаются быстрее, значительно ускорилось и обслуживание пациентов.

Решается и вопрос с кадрами: новые специалисты приезжают работать на остров. Уже приехали пять новых специалистов, до конца года планируется привлечь еще шесть докторов.

Отметим, если стоматолог посчитает, что пациенту нужен повторный прием, то он выдаст ему талончик самостоятельно. При этом за день до приема пациентов обзванивают. Если кто-то отказывается от визита к врачу, то талон передают другому человеку. Жители Сахалинской области отмечают, что попасть на прием благодаря нововведениям стало намного проще. Для получения талона хватает одного звонка на линию «1-300».

Михаил Светлов