Неоднозначная политическая ситуация складывается в сахалинской Охе, сообщает ИА DEITA.RU.

Конфликт между главой города и губернатором региона – не самое редкое в российских реалиях дело. Приморцам памятны многолетние напряженные отношения межу Белым и Серым домом во Владивостоке. Вот и противостояние между мэром Охи Сергеем Гусевым и губернатором острова Валерием Лимаренко мало кого удивляет.

По местным телеграм-каналам начало кочевать видео, где, судя по комментариям оператора, журналисты местного телевидения (без медицинских масок) пытались получить у горожан негативные отзывы о деятельности мэра. И нарвались на эмоциональный отпор.

«Из всех мэров Гусев, который не ворует, который что-то делает… А что губернатор? Лимаренко вообще ничего не сделал, только обещания! Лимаренко хотя бы раз приехал бы после выборов сюда, в Оху, хоть бы раз! И сказал, что свои обещания будет выполнять. Насчет дорог я бьюсь очень давно!», – не очень внятно, но доходчиво выразила свое мнение женщина с коляской.

Автор видео отметил, что этот эпизод вряд ли будет включен в сюжет.

Напомним, недавно по Сахалину прокатилась волна компромата на чиновников регионального и муниципального уровня. Первым под удар попал мэр Охи Сергей Гусев, досталось главе небольшого городка за слишком азартную стрельбу по уткам. Градоначальника оштрафовали за превышение количества добытого. Вторым пунктом компромата оказалась проблема переселения из аварийного жилья после землетрясения 25-летней давности, поднимать которую пришлось на уровень президента на прошлом ВЭФ.

Губернатор Сахалинской области выразил недоверие мэру и обращается в суд с требованием отставки градоначальника. Сам же опальный мэр сдаваться не собирается и защищается, как может.

Как прокомментировал ситуацию ИА DEITA.RU руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, война компроматов на Дальнем Востоке будет только нарастать. По мнению эксперта, Сахалин начинает перестраивать свою систему управления, в то же время «полпредство Трутнева хочет больше влияния в регионе, так как Лимаренко – не их губернатор». Действительно, Лимаренко считается человеком Росатома. Дело усугубляет тот факт, что зубодробительный пиар «атомного деда» приносит скорей обратный результат, что наглядно демонстрирует последний инцидент со съемками в Охе.

До этого из-под пера команды губернатора выходили ролики с драматургией, достойной шедевров индийского кино.



