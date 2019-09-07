Подписанные на форуме соглашения открывают новые возможности, сообщает DEITA.RU.

Одним из главных для региона стало соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Так, от фонда острова получат почти миллиард рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Сейчас в регионе изношено около 10 процентов жилья, 15 тысяч семей нуждаются в улучшении жилищных условий.

В этом вопросе важнейшую роль играет оперативность - с этой целью подписано соглашение, и нуждающиеся Сахалинские семьи ведут в новые квартиры уже в ближайшее время.

К слову, до конца года сдадут 650 новых квартир, а вскоре регион планирует выйти на объемы строительства в 500 тысяч квадратных метров в год. Сахалин решит проблему ветхого жилья до 2024 года. Сахалинская область является одним из лидеров Дальнего Востока в сфере туризма.

Серию соглашений по развитию островного туризма продолжил проект «Яркая зима на Сахалине». Правительство области реализует его совместно с Федеральным агентством по туризму.

Партнером выступит туроператор TUI, который объединяет свыше 5 тысяч агентств. Доступные цены на авиабилеты, ски-пасс на «Горный воздух», комфортабельное проживание - все это войдет в новую туристическую программу, которая стартует уже с 1 октября.

Подписанные Валерием Лимаренко соглашения также модернизируют городскую инфраструктуру и внедрят передовые инновации в транспортные коммуникации региона. Речь идет о системе «Умный город», которую область реализует совместно с «Ростелекомом».

Благодаря соглашению со Сбербанком на островах начнется масштабная модернизация производственных мощностей.

Кроме того, договор о сотрудничестве пописан между Валерием Лимаренко и главой Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Взаимный обмен опытом и поддержка гарантируется в экономической сфере, научно-технических процессах и культурной жизни. Регионы планируют совместную работу по использованию энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ, освоению угольных месторождений.

Напомним, ранее врио губернатора островного региона подписал ряд соглашений, по которым будут реализованы проекты по развитию туризма, бизнеса и образования.

Василий Кучин