Врио губернатора островного региона Валерий Лимаренко подписал на V Восточном экономическом форуме ряд соглашений, по которым будут реализованы проекты по развитию туризма, бизнеса и образования, сообщает DEITA.RU.

Качество образования на островном регионе будет повышено за счёт Российской академии наук. Специалисты учреждения помогут развивать современные научные направления, такие как альтернативная энергетика, освоение глубоководных нефтегазовых месторождений, строительство высокоскоростных железных дорог.

Сфера туризма на Сахалине также не осталась без внимания. Так, одним из проектов, который подразумевает соглашение с Ростуризмом и ГК «Роза Хутор», станет «Архипелаг Онекотан». За четыре года планируется завершить первый этап реализации проекта – разработать и оборудовать пешеходные маршруты, возвести отель на 200 номеров, организовать взлётно-посадочную полосу для малой авиации.

Другой туристический проект – «Сахалин Экспресс». Он поможет сохранить «изюминку» острова – узкоколейную железную дорогу с многочисленными тоннелями и мостами, доставшуюся в «наследство» от Японии. Отрезок пути между Южно-Сахалинском и Холмском переправ превратится в музей под открытым небом.

Помимо этого, Валерий Лимаренко заключил договорённости с коллегами из соседних регионов – Чукотского АО, Камчатского и Приморского краёв о совместном развитии морского туризма.

Отдельное соглашение касается развития бизнеса. Валерий Лимаренко отмечает, что в регионе поддержке предпринимательства уделяется большое внимание.

«На Сахалине и Курилах активно применяются различные меры поддержки бизнеса, включая освобождение от налогов на землю, имущество, прибыль в течение первых пяти лет деятельности. У предпринимателей есть возможность субсидирования кредитной банковской ставки, а также части затрат в рамках реализации инвестиционных проектов», – Валерий Лимаренко.

Софья Корф