На Сахалине продолжается работа над повышением транспортной доступности для местных жителей. Врио губернатора региона Валерий Лимаренко добился возвращения самолетов «Аэрофлота» на остров осенью. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Самолеты крупнейшего авиаперевозчика страны начнут ежедневно доставлять островитян в Москву и обратно с 27 октября. Стоимость авиабилетов от «Аэрофлота» не будет отличаться от тарифов «России» - власти Сахалина позаботились о введении региональных «плоских тарифов».

Согласно подписанному договору о субсидировании тарифов, вылет на дополнительном рейсе по направлению Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск в одну сторону обойдется жителям региона в 15 тысяч рублей, туда-обратно - в 25 тысячи рублей.

Возвращение национального перевозчика стало одной из первых просьб сахалинцев к заступившему на пост врио губернатора Валерию Лимаренко. Глава региона неоднократно поднимал этот вопрос в Правительстве России. Последовательную работу с федеральными структурами вело и областное правительство.

Тема возвращения «Аэрофлота» наиболее ярко прозвучала 1 августа во время рабочего визита Дмитрия Медведева в островной регион. На двусторонней встрече с врио губернатора премьер-министр сообщил, что по просьбе Валерия Лимаренко проведет переговоры с руководством авиакомпании. В результате, уже 7 августа «Аэрофлот» принял решение о том, что осенью запускает собственный ежедневый рейс между Южно-Сахалинском и Москвой.

Правительство острова рассчитывает, что за счет новых рейсов в 2020 году региональный пассажиропоток существенно увеличится: в два раза зимой и полтора – летом.

Екатерина Цой