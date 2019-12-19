«Липовая оппозиция»: Медведев вручил медали Жириновскому и Зюганову

Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил правительственные награды депутатам Государственной Думы, сообщает DEITA.RU.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил заключительное пленарное заседание Государственной Думы 18 декабря. Как отметил премьер-министр, в этом году Госдума приняла 449 федеральных законов, около половины из которых – правительственные законопроекты.

Невозможно представить, чтобы премьер-министр Петр Столыпин на заседании Государственной Думы вручал правительственные награды руководителям РСДРП или эсерам. Но эсеры нынче не те. Их лидер Сергей Миронов получил благодарность правительства Дмитрия Медведева. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов награжден медалью П.А. Столыпина 2 степени, а руководителю ЛДПР Владимиру Жириновскому Дмитрий Медведев вручил медаль П.А. Столыпина 1 степени.

«Мы и спорим, и не соглашаемся подчас друг с другом, и это касается не только оппозиционных фракций, но и «Единой России» – мы тоже спорим, бывает, по каким-то вопросам. Но самое главное, что в этих спорах действительно рождается истина. А истина в парламенте – это качественные законы», -подчеркнул Дмитрий Медведев.

Дмитрий Санников