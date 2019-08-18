Приморские активисты Общероссйского народного фронта обратили внимание властей на проблемы защиты липовых лесов на территории Приморского края, сообщили DEITA.RU в региональном отделении организации.

Общественники направили властям региона обращение, в котором указали на многочисленные факты вырубки липы в регионе, и призвали к защите лесов края.

По данным 2018 года в Приморье вырубается около 170 тысяч кубометров липы ежегодно. Этот вид дерева востребован преимущественно при производстве шпона и в столярном деле, идет, в основном, на экспорт. Всего же в крае объем деревозаготовки составляет 4,5 миллиона кубометров в год, доля липы в нем – не более 5%.

Однако, липа имеет большое значение как для экологической обстановки в регионе в целом, так и для развития пчеловодства. Представители Общероссийского народного фронта направили властям региона мотивированное обращение, в котором указали на то, что липовые леса необходимо рассматривать как вид, обеспечивающий занятость значительной части населения сельских районов региона и основу для развития пчеловодства. При этом активисты ОНФ указали на многочисленные факты вырубки липы как вокруг поселений, так и в непосредственной близости от стационарных пасек и территорий медосбора. На сегодняшний день 49% всех липовых насаждений Дальнего Востока находятся на территории Приморского края, при этом в таких районах края, как Чугуевский, Кавалеровский и Красноармейский, где традиционно развито пчеловодство, объемы рубок древесины превышают средние значения.

«Мы получили ответ из администрации Приморского края, согласно которому власти начали вести активную работу по защите лесов с преобладанием липовых медоносов. Так, в регионе уже сформированы «зоны покоя», то есть лесные территории, в которых заготовка всех видов лип запрещена. На сегодняшний день такие зоны составляют порядка 1 миллиона гектаров, но после нашего обращения власти приняли решение их расширить до 2 миллионов. В такие зоны будут включать места как стационарных, так и кочевых пасек. Медоносные участки выделяются в защитных и эксплуатационных лесах как на переданных в аренду территориях, так и на свободных лесных участках. Также властями разрабатываются меры по государственной поддержке пчеловодов Приморья, включая разработку планов по созданию сети потребительской кооперации и выделение грантов фермерам-пасечникам. Мы продолжаем следить за ситуацией», – рассказал сопредседатель приморского регионального штаба ОНФ Юрий Логинов.

Дмитрий Санников