Липовые коронавирусные справки возмутили мэра города

Коронавирус начал широкомасштабную атаку на город Саянск, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом рассказал в социальных сетях мэр сибирского города Олег Боровский в социальных сетях. Если 30 мая, по данным Роспотребнадзора и Саянской городской больницы, за один день на учет на самоизоляцию было поставлено 27 человек, то 2 июня был рекордный прирост – 61 человек за один день. Утром 3 июня добавилось еще шесть человек. Итого по данным на 3 июня на самоизоляции находятся 115 человек. В основном, прирост идет за счет вахтовиков.

«Многие вахтовики возмущаются. Говорят, что их якобы уже проверяли, что у них есть справки. Говорю официально: это «липа». Есть компания, которая выдает справки, что данные работники могут свободно перемещаться до 31 декабря. Информацию об этой компании я уже сообщил врио губернатора», - рассказал Олег Боровский.

По его информации, тесты на коронавирус проводятся только в лаборатории Иркутска. «Все остальные, сделанные в различных сомнительных лабораториях, недавно открывшихся и не прошедших сертификацию и аккредитацию, недействительны. Поэтому убедительно прошу всех прибывающих своевременно становиться на учет и сдавать анализы», - подчеркнул мэр.

Напомним, что скандально известный мэр Саянска Олег Боровский первым в России разрешил работать в городе парикмахерским и кафе в нерабочие дни. Его решение вызвало дружные аплодисменты в социальных сетях горожан и россиян из других городов.

Но стройную картину мира в Саянске испортили горожане, которых мэр на своей странице в Facebook прямо назвал «дебилами». «Целая семья, несмотря на просьбы и предостережения, съездила в гости в соседний район и были в контакте с человеком, который в свою очередь контактировал с человеком, у которого оказался положительный тест на вирус. Теперь ждём анализов! Господи, где мозги у людей. Она работает на Саянскхимпласте он на Бройлере, дети учатся! Не дай Бог у них тоже подтвердится , ведь это тысячи людей окажутся под подозрением! Люди!!! Включите мозги, даже если их у вас нет! Прижмите задницы и прекратите поездки без надобности! Берегите себя и окружающих», - сообщил Олег Боровский в соцсети, прокомментировав: «Надо запретить развозить по области прибывающих!!!! Надо найти волю и пропускать всех через обсерватор. Люди дебилы не понимают опасности!».