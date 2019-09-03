Вопросы защиты бизнеса будут подняты на конференции Road Show SearchInform, которая пройдет в Приморье в начале октября, сообщает DEITA.RU.

Тема конференции – защита бизнеса от внутренних угроз, т.е. таких действий сотрудников, которые приводят к случайным или специальным сливам данных. Кроме того, спикеры поднимут вопрос защиты от корпоративного мошенничества: откатов, промышленного шпионажа и создания боковых схем продаж. По данным исследования «СёрчИнформ», до 70% компаний сталкиваются с такими проблемами.

«Это всегда серьезные финансовые потери. По нашим данным 40% компаний ежегодно фиксируют ущерб от мошеннических действий сотрудников. При этом менее 10% решаются на защиту своих интересов в суде – пугает волокита, необходимость тратить время. Это говорит о том, насколько важно уметь предотвращать проблему. По мере перевода бизнес-процессов в «цифру» это становится и проще, и сложнее. Сложнее, потому что регулярно появляются новые способы мошенничества. Раньше подделывали накладные и воровали со склада товар, сейчас воруют деньги сразу со счета и маскируют следы, запуская в систему вирус-шифровальщик. А проще, потому что системы контроля тоже эволюционируют. О том, как находить следы мошенничества на примере реальных кейсов, мы и будем говорить на конференции», – говорит Денис Кирилёнок, руководитель представительства «СёрчИнформ» в Приморье.

На Road Show SearchInform будет продемонстрировано в общей сложности 50 расследований – реальных ситуаций, которые происходили в российских компаниях. Речь пойдет о сценариях предотвращения сливов персональных данных, откатных и боковых схем, прямых краж. Будут даже кейсы о таких специфичных, но опасных инцидентах, как вербовка сотрудников в религиозные организации, распространение ими наркотиков и подделка документов на продажу. Отдельно спикеры расскажут о расследовании только что появившихся способов мошенничества.

Мероприятие будет интересно руководителям, представителям служб информационной и экономической безопасности, IT-специалистам. Конференция пройдет в Хабаровске 1 октября и 3 октября – во Владивостоке. Участие в конференции бесплатно, необходима регистрация на сайте.

Михаил Светлов