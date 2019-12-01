«Лишь бы не ударили» — эвакуаторы активно работают в столице

Любопытные кадры получились у жителя Владивостока в то время, когда он сидел в машине на улице Дальзаводской и наблюдал за происходящим, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказывает паблик newsbox24.tv.

Мужчина стал свидетелем шустрой работы эвакуаторщиков. В воскресенье, 1 декабря, работники эвакуатора нашли, чем заняться. Они забирали машины, оставленные невнимательными владельцами под знаком «Остановка запрещена» и табличкой «Работает эвакуатор».

Примечательно, что один владелец успел выбежать на звук сигнализации автомобиля и сотрудники ГИБДД, которые стояли рядом с эвакуаторщиками, разрешили вернуть машину на землю.

«Лишь бы не ударили», — говорят очевидцы, которые наблюдали за погрузкой и разгрузкой автомобилей возле бетонной стены.

Екатерина Брязгунова