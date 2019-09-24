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Лишать прав за оставление места ДТП будут по-новому
24 Сентябрь 2019, 11:30
Судебный прецедент может изменить всю привычную систему,
сообщает DEITA.RU.
Каждый российский водитель знает - оставление места ДТП - административно наказуемое занятие. Можно лишиться прав на срок от года до полутора лет. Однако один необычный случай в судебной практике может изменить сложившуюся систему.
В одном из российских городов суды нескольких инстанций рассматривали дело о лишении прав граждански Медведевой, сообщает «Российская газета». Женщина выезжала с парковки задним ходом, потом выровняла автомобиль и поехала вперед. После этого услышала гудок и вышла из авто. Свидетель сообщил, что женщина задела другую машину.
Водитель осмотрела свое тс и то, которое она якобы задела. Повреждений не увидела, поэтому уехала. А вот водитель второй машины вызвал ГИБДД и оформил ДТП.
Суд первой инстанции лишил женщину прав за оставление места ДТП, а вот председатель суда решил, что соприкосновение двух авто - это еще не ДТП.
Теперь, когда есть судебный прецедент, лишиться прав за то, что вы просто задели чужое авто, будет нельзя. Для этого надо, чтобы у одной из машин были повреждения - причем, доказано именно от этой аварии.
Елена Миронова