Лишать прав родителей за участие в митинге может быть опасно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс. Такого мнения придерживается глава СПЧ Михаил Федотов.

Если начатую тему лишения прав развивать, то придется привлекать к ответственности еще и бабушек, нянь и любых третьих лиц, с которыми оставляют несовершеннолетнего.

Поэтому и назвал Федотов небезопасным прецедентом лишение родительских прав супругов, приходивших на митинг с малышом. Подобные меры встревожат всех родителей в стране, добавил председатель Совета по правам человека.

Передача ребенка третьему лицу – естественная и распространенная вещь. Абсолютно каждый родитель хоть однажды оставлял чадо с кем-то еще, а ведь этот третий тоже может быть опасен для малыша. Например, ребенка могут уронить.

Между тем, забирать дитя у родителей можно только в нескольких случаях: хронический алкоголизм последних, злоупотребление правами, уклонение от выполнения родительских обязанностей, жестокое обращение, наркомания или совершение преступлений по отношению к ребенку. Если же дети просто находятся на митинге с родителями и на время переданы третьему лицу – это не нарушение.

Анастасия Туркова