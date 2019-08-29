За некоторые нарушения ПДД могут либо оштрафовать, либо забрать права. От чего это зависит, сообщает DEITA.RU.

Каждое нарушение рассматривается индивидуально. Иногда выбор стоит между предупреждением водителю, крупным штрафом и лишением прав.

ГИБДД должны учесть особенности личности нарушителя, внешние условия и его материальное положение при вынесении решения. Проверяются обстоятельства, усиливающие или смягчающие вину. Его опасность для окружающих тоже влияет на меру наказания.

Получить смягчение наказания может раскаявшийся водитель или тот, кто нарушал в состоянии аффекта. Ослабят наказание беременным и матерям малолетних.

К слову, если статья предусматривает лишение прав, рядовой инспектор не уполномочен выносить решение. Это сделает начальник отделения ГИБДД или судья. Руководство Госавтоинспекции вправе назначить штраф, но не лишать прав.

Чаще всего дело передается на рассмотрение уполномоченным лицам, идет проверка подобных нарушений ранее. Водителю назначают время, в которое он должен будет прийти для разбирательства. В этот период можно повлиять на будущее решение, выразив раскаяние и предложив оплатить долг в кратчайшие сроки. Эти деньги, в отличие от штрафов, назначенных судом, идут ГИБДД, поэтому вам могут пойти на встречу.

Еще один совет – не качать права, когда вы виноваты.

Анастасия Туркова