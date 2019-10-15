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Лишить прав могут за выпивку в стоящем авто
Названы ситуации, в которых гаишник может потребовать
документы не у водителя, сообщает DEITA.RU.
Многие автомобилисты знают – если они находятся за рулем стоящего авто, то по ПДД не являются водителями. Соответственно, думают многие, они неподвластны инспекторам ГИБДД.
Однако инспекторы все же могут потребовать документы у человека, находящегося за рулем стоящего авто. Вот 4 законных повода сделать это.
- машина числится в угоне. Тогда инспектор имеет полное право потребовать все документы: и права, и полис ОСАГО, и свидетельство о регистрации тс
- машина закончила движение на глазах инспектора. Тогда все проверки документов также будут законными
- даже если никаких объективных причин потребовать документы нет, инспектор может попросить ваш паспорт – ведь он сотрудник полиции и имеет на такую проверку документов полное право
- проверить документы можно, если человек похож на предполагаемого преступника
Кроме того, стоит помнить, что нахождение в припаркованном автомобиле не застрахует водителя от наказаний. В России уже бывали случаи, когда суд принимал решение лишить прав человека, который пил за рулем припаркованной машины.
Елена Миронова