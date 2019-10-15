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авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Лишить прав могут за выпивку в стоящем авто

виски за рулем

Названы ситуации, в которых гаишник может потребовать документы не у водителя, сообщает DEITA.RU.

Многие автомобилисты знают – если они находятся за рулем стоящего авто, то по ПДД не являются водителями. Соответственно, думают многие, они неподвластны инспекторам ГИБДД.

Однако инспекторы все же могут потребовать документы у человека, находящегося за рулем стоящего авто. Вот 4 законных повода сделать это.

- машина числится в угоне. Тогда инспектор имеет полное право потребовать все документы: и права, и полис ОСАГО, и свидетельство о регистрации тс

- машина закончила движение на глазах инспектора. Тогда все проверки документов также будут законными

- даже если никаких объективных причин потребовать документы нет, инспектор может попросить ваш паспорт – ведь он сотрудник полиции и имеет на такую проверку документов полное право

- проверить документы можно, если человек похож на предполагаемого преступника

Кроме того, стоит помнить, что нахождение в припаркованном автомобиле не застрахует водителя от наказаний. В России уже бывали случаи, когда суд принимал решение лишить прав человека, который пил за рулем припаркованной машины.

Елена Миронова

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