Некоторые лекарства, которые вы принимаете, могут показать наличие алкоголя в крови. Будьте осторожны при вождении и общении с сотрудниками ДПС, если вы пили следующие препараты, сообщает DEITA.RU

«Подставить» добропорядочного водителя может Корвалол, в составе которого имеется 95% этиловый спирт. Часто его назначают в дозе 50 капель, это 1,25 мл лекарства. Опьянеть от такого количества невозможно, но алкотестер на этиловый спирт во рту среагирует. Та же история с Валокордином, поэтому их лучше пить перед сном.

Канефрон Н – аналогичная история, но это средство принимают три раза в день, а значит, риск потерять время, выясняя ситуацию с ГИБДД, возрастает. Постарайтесь избежать управления автомобилем, когда проходите цикл лечения.

Ингалипт – спрей, в котором снова присутствует 95-процентный этанол. Принимается четырежды в день. И тоже может оставить водителя без прав, поэтому лучше лечить горло другими лекарствами.

Галстена, Афлубин, Сироп корня солодки, Растительные спиртовые настойки тоже могут сыграть против вас, поэтому по возможности замените их другими лекарствами.

Анастасия Туркова