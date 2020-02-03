Лишиться прав можно будет за три нарушения ПДД за год

Изменения в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях позволят инспекторам ГИБДД изымать водительское удостоверение у злостных нарушителей ПДД, а именно у автолюбителей за три грубых нарушения правил дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

Если шофер грубо нарушает ПДД систематически, он может лишиться водительского удостоверения от года до полутора лет. Данная мера предусмотрена в случае, если в течение 12 месяцев автовладелец трижды нарушил правила.

Грубыми считаются такие нарушения ПДД, как поворот налево или разворот в запрещённых местах, выезд на «встречку», проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, более чем на 60 км/ч, и другие. Так, если рулевой не уступил путь пешеходу, это также считается грубым нарушением ПДД.

Напомним, ранее сообщалось о предложении депутатов Госдумы внедрить систему штрафов за нарушения ПДД, которая бы напрямую зависела от минимального размера оплаты труда. Подобная система существовала в России до 2007 года, затем было решено внести изменения и предусмотреть фиксированный размер штрафа. Как полагают некоторые депутаты, при нынешней системе штрафов водители вынуждены уплачивать большие суммы, возврат к прошлым алгоритмам позволил бы этого избежать.

Софья Корф