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Лишиться прав можно за багажник на крыше

документы, ву, права, водительское удостоверение

Водители рискуют нарваться на проблемы за такую привычную вещь, как «капсула» на крыше авто, сообщает DEITA.RU.

Многие водители знают основные правила дорожного движения и даже не задумываются о том, что могут получить кучу проблем, штрафов и даже лишение прав за обычный багажник. Автор канала «АвтоЗнай» в Яндекс.Дзен рассказал, как правильно установить «капсулу» чтобы не было проблем.

Прежде всего, устанавливать можно только те багажники, которые имеют сертификаты. И желательно бы возить эти бумаги с собой – на случай разбирательств.

Второе правило – устанавливать только на специальные крепления.

Все, что расходится с этими двумя правилами, принесет проблемы. Так, за самопальный багажник вам могут впаять штраф, а вот если вы прикрепите его на сварку или другим способом, могут и лишить прав за внесение изменений в конструкцию авто.

Елена Миронова

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