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Лишиться прав можно за багажник на крыше
Водители рискуют нарваться на проблемы за такую привычную
вещь, как «капсула» на крыше авто, сообщает DEITA.RU.
Многие водители знают основные правила дорожного движения и даже не задумываются о том, что могут получить кучу проблем, штрафов и даже лишение прав за обычный багажник. Автор канала «АвтоЗнай» в Яндекс.Дзен рассказал, как правильно установить «капсулу» чтобы не было проблем.
Прежде всего, устанавливать можно только те багажники, которые имеют сертификаты. И желательно бы возить эти бумаги с собой – на случай разбирательств.
Второе правило – устанавливать только на специальные крепления.
Все, что расходится с этими двумя правилами, принесет проблемы. Так, за самопальный багажник вам могут впаять штраф, а вот если вы прикрепите его на сварку или другим способом, могут и лишить прав за внесение изменений в конструкцию авто.
Елена Миронова