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Лишние 14 рублей: решение соцзащиты возмутило россиянку

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Многодетную россиянку отказались признать малоимущей из-за 14 рублей, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал паблик во «Вконтакте» «Инцидент. Нижневартовск».

Жительница Югры рассказала, что воспитывает троих детей. Ежемесячный доход на одного человека у ее семьи составляет 15 тысяч 808 рублей 28 копеек,. Чтобы семья была признана малоимущей, он не должен превышать 15 тысяч 793 рубля 90 копеек. Таким образом, из-за 14 рублей 28 копеек семью отказались признать малоимущей.

В социальных сетях отметили, что подобные случаи не единичны. Часто бывает, что из-за шести или даже трех лишний рублей люди получают отказ в различных пособиях. Некоторые граждане уверены, что закон есть закон и филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр социальной защиты» в городе Нижневартовске принял абсолютно верное решение, отказав в пособиях.

Екатерина Брязгунова

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