Количество кошек и собак в квартире могут ограничить в России, сообщает DEITA.RU.

С предложением рассчитывать количество животных для проживания в квартире или частном доме предлагают следующим образом: «одно животное на столько-то квадратных метров». С такой идеей выступила заместитель председателя одного из комитетов Совета Федерации Ирина Гехт.

Лишних животных планируется отбирать у хозяев и помещать в приюты для бездомных животных, а так как не во всех российских регионах достаточное количество приютов, то на их возведение предполагается выделять дополнительные средства. Здесь стоит отметить, что если в некоторых регионах есть десятки приютов, например в Республике Татарстан их 12, то в четырёх субъектах Федерации их нет вообще. Более того, здесь приюты строить не собираются.

Также планируется ввести административную ответственность за нарушение норм ответственного обращения с животными. Ведь на сегодняшний день имеется только уголовная ответственность, к ней приходится прибегать только в случае, если животное погибло или было изувечено.

Екатерина Брязгунова